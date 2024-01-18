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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم أربيل.. السوداني يبحث مع ماكرون تطوير القدرات العسكرية

أرشيفية
أرشيفية

بحث وزير الخارجية العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطوير القدرات العسكرية العراقية، في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير على أربيل.

والتقى السوداني بالرئيس الفرنسي على هامش الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وأفاد البيان: "استعرض الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية، ومجال تطوير القدرات العسكرية العراقية، وتنفيذ عقود التسليح مع شركة تاليس الفرنسية".

وبحسب البيان: "بحث الجانبان توسعة الشراكة في المجال النفطي وتعزيز التعاقدات المختلفة مع شركة توتال وباقي الشركات الفرنسية الكبرى".

وأضاف البيان أن السوداني أكد لماكرون التزام العراق "بالاستمرار في التعاون الأمني والعسكري الثنائي بين العراق والدول الصديقة التي ساندته في حربه ضدّ الإرهاب".

وفي ذات الإطار، ذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن وزيري خارجية العراق والسعودية "بحثا في اتصال هاتفي، الأربعاء، أحدث التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الهجوم الإيراني الأخير في إقليم كردستان العراق".

وقال فؤاد حسين وزير خارجية العراق عبر حسابه بمنصة "إكس": إجريت مكالمة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية. ناقشنا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الملحة، مع التركيز على العدوان الأخير في إقليم كوردستان العراق الذي أودى بحياة نساء وأطفال مدنيين".
 

السوداني ماكرون أربيل محمد شياع السوداني دافوس

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