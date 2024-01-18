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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبيعات التجزئة الأمريكية تتجاوز التوقعات وترتفع 0.6% في ديسمبر الماضي

صدى البلد

أفادت وزارة التجارة الأمريكية،  أن التسوق أثناء العطلات كان أفضل من المتوقع في ديسمبر مع زيادة وتيرة التسوّق لتختتم مبيعات التجزئة بشكل قوي عام 2023.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر بـ 0.6% على أساس شهري متجاوزةً توقعات الخبراء أن يبلغ النمو 0.4% فقط. أما على أساس سنوي فقد صعدت مبيعات التجزئة في شهر ديسمبر بـ 5.59% بعد صعودها بـ 3.97% في نوفمبر.

وصعدت مبيعات التجزئة الأساسية على أساس شهري 0.4% وهو أعلى من التوقعات بصعود 0.2%.

وتظهر البيانات قوة ومرونة الاقتصاد الأميركي حالياً. وهو ما يشير إلى امكانية حفاظ الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أكبر دون الإضرار بالاقتصاد الكلي للبلاد. 

جاء الصعود مدعوماً بانتعاش في قطاع الملابس والإكسسوارات وكذلك المبيعات عبر الإنترنت.

وتشير أرقام تظهر المبيعات أن المستهلكين نجحوا في مواكبة معدل التضخم البالغ 3.4٪ بحسب مؤشر أسعار المستهلك. 

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في ديسمبر،  وهو أدنى من أسباب زيادة مبيعات التجزئة.

 

وفي وقت سابق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، والذي سيصوت على قرارات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، إنه "يتوقع أن يرى تقدماً أبطأ بكثير للتضخم يمضي قدماً".

وأضاف: هناك "بعض المخاطر المتمثلة في احتمال توقف التضخم تماماً"، وفق ما ذكرته صحيفة FT البريطانية.

جاءت تصريحات بوستيتش قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى 3.4% من 3.1% في نوفمبر

ارتفاع معدل التضخم أسعار الفائد الاحتياطي الفيدرالي التضخم الرئيسي التجزئة الأميركية بنك الاحتياطي الفيدرالي

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