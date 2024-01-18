تحكم شامل لتوفير الأمان ..شاهد المرصد الأمني بشرم الشيخ قبل الافتتاح





تفقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحه بحضور الوزراء المعنيين وكبار الشخصيات..

رافقه اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية للمحافظة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة علي التنفيذ.

لفت محافظ جنوب سيناء الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية وكذلك تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ - النفق" وطريق "شرم الشيخ- طابا" من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و الشركة العربية العالمية للبصريات

مركز الرصد الامني بشرم الشيخ

FB_IMG_1705571599180

FB_IMG_1705571563034