محافظ جنوب سيناء : القضاء على الفساد أهم أولوياتي

اكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن أهم أولوياته القضاء علي الفساد والحفاظ على مال الدولة مشددا علي الحفاظ علي حقوق الدولة .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيدية، ورؤساء المدن ومديري المديريات وإدارات الديوان العام، وممثلي الشركات والجهات المشرفة والمنفذة للمشروعات بالمحافظة.

أشار الي انه تم الإعداد لزيارة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين القادم للإسراع فى مراحل إنشاء الجامعة الحكومية بأبورديس.

أشار محافظ جنوب سيناء الي لقائه بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تم الاتفاق علي تشكيل لجان لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية بجنوب سيناء.

و خلال المؤتمر تم عرض موقف استعدادات مدينة شرم الشيخ لافتتاح عدد من المشروعات بالمدينة وعدد من الزيارات الهامة أواخر يناير الجاري منها مشروعات (مبنى الرصد الأمنى – مضمار الهجن – قرية التراث البدوى – المستشفى البيطرى – بحيرات االأكسدة – نقطة مشاهدة الطيور -الحديد المركزية – مبنى مجلس المدينة الجديد)،كما تم عرض موقف كراسة الشروط الخاصة بصيانة وتشغيل الحديقة المركزية، وكذا مجلس مدينة شرم الشيخ، كما تم عرض موقف تجديد عقود محالات الممشى وتطبيق الزيادة السنوية المقررة بالعقد.

تم أيضا عرض موقف إنهاء التصاريح والرخص الخاصة بإنشاء عدد 4 ملاعب "padel court"

بشرم الشيخ " وانهاء اجراءات التعاقد مع المستثمرين.

وتم عرض موقف المسرح الصيفى بطور سيناء والمنطقة المحيطة والشوارع الجانبية له.

كما تم عرض موقف ملفات تقنين مدينة سانت كاترين، وعرض الموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات الخارجية والداخلية وأعمال المرافق والسور الخارجي والفرش لمبنى الجامعة الحكومية بأبورديس.

تم خلال المؤتمر عرض أخر موقف للتقنين بمدن المحافظة وموقف لجان البت في الطلبات المقدمة، كما تم عرض موقف التصالح وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومعدل الانجاز بالمدن، كما تم متابعة منظومة التغيرات المكانية علي مستوى مدن المحافظة.

فودة

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