محافظ جنوب سيناء يناقش مع وزيرة التخطيط الدعم المالي للسور الأمني لمدينة سانت كاترين

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدعم المالي لعدة مشروعات بجنوب سيناء أبرزها السور الأمني لمدينة سانت كاترين لتأمين المدينة بشكل كامل وتطوير بحيرات الاكسدة بشرم الشيخ.



جاء ذلك خلال لقاء اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء أهم المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة وسبل دعم تلك المشروعات لدفع عجلة التنمية، والتي من أهمها الدعم المالي للانتهاء من مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والذي تم تصميمه كصديق للبيئة، ومشروع إنشاء سور أمني لتأمين مدينة سانت كاترين وربطه بغرفة التحكم الرئيسية بالمدينة، وطلب دعم مالي لعلاج التلفيات التي لحقت بعمارتين بمدينة طابا، وطلب دعم مالي لتركيب وحدة مضغوطة لطرد الناموس لصالح مشروعات توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بنظام بحيرات الاكسدة بمدينة شرم الشيخ.

وزيرةالتخطيط