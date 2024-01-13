كشف طبي على 1910 مواطنين بجنوب سيناء ضمن حياة كريمة

أعلن الدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية بجنوب سيناء إنه تم توقيع الكشف 1910مواطن بجنوب سيناء خلال القوافل التى تم تنظيمها خلال شهر يناير 2024 بمدن جنوب سيناء والتي بلغ عددها 5 قوافل مشيرا إلي إنه تم توقيع الكشف على عدد 946 مواطن بقافلتين طبيتين بمدينة رأس سدر علاوة علي تحويل 10مرضى لاقرب مستشفي لاستكمال الخدمة وخلال ثلاث قوافل طبية بمدينة ابو زنيمة تم الكشف على 964 مواطن وتم تحويل 15 مريض لاقرب مستشفي،

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " حياة كريمة " التى تستهدف وصول الخدمات الطبية للاماكن الاكثر احتياجاً للمحافظة وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتحت اشراف الدكتور عبد التواب عريضة ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء

وضمت القوافل التخصصات الاتيه : الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الانف والاذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - بالاضافة الى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج مجانا