عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي يكشف الستار عن أزمته مع كوبر: كان بيقول الأهلي بيكسب بالحكام

حسام غالي
حسام غالي

حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أعرب عن اعتقاده بأن فترة لعبه في كرة القدم كانت أسهل عليه مقارنة بوقته الحالي كمشاهد ومشجع.

وعن الفترة التي جمعته بالمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بين عامي 2015 و2018، أشار غالي إلى أن كوبر كان يقول لهم: "الأهلي يفوز بالحكام.. ولو كنت أدرب ضده "هقطعكم". فكيف يمكن لرجل أرجنتيني لا يعرف شيئًا عن الكرة المصرية أن ينظر إلى نادي بهذه الطريقة؟ وهل كان حسن شحاتة، بكل انتمائه للزمالك، سيفعل شيئًا مماثلًا؟"

وأضاف غالي: "لا يمكنني أن أقول أن لاعبي الأهلي تعرضوا للاضطهاد في فترة كوبر مع المنتخب، لكن كان هناك تفرقة، ولم يكن حسام غالي يدافع فقط عن نفسه ولكن عن زملائه في الفريق".

وأكد غالي: "من أين يعرفنا كوبر وكيف كان يتابعنا؟ وهو لم يكن يعرف شيئًا عن الكرة المصرية قبل أن يأتي لتدريب المنتخب".

الأرجنتيني هيكتور كوبر كوبر مجلس إدارة الأهلي مدرب الأرجنتين لاعبي الأهلي إدارة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

يتصرف بشياكة .. حسام غالي يوجّه رسالة لـ «شيكابالا»

مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي: لم أرى لمسة اليد في هدف الفريق الكونغولي

نتنياهو يغير مواقفه بشأن اتفاق الهدنة خوفا من بن غفير وسموتريتش

مصر والأردن رفضا التهجير|الرئيس الفلسطيني يحذر من كارثة إنسانية حال اجتياح رفح

ترشيحاتنا

الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات الأوكرانية على الجبهة

ارتفاع حصيلة الشهداء في المجازر الصهيونية وانتشال جثامين بعد أشهر

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع العاملين بمركز البيانات والحوسبة السحابية

المرور: ننسق مع الأرصاد بسبب سرعة الرياح.. حالة الطرق اليوم

إنهاء الحرب بغزة لصالح الصفقة.. الكشف عن المقترح المُقدّم من إسرائيل لحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا مبهورة به.. بسمة بوسيل تزور المتحف المصرى

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

سر البورسعيدية.. طريقة عمل السمك السنجاري

بـ80 ألف.. أرخص سيارة GMC في السعودية

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ