حسام غالي يكشف الستار عن أزمته مع كوبر: كان بيقول الأهلي بيكسب بالحكام

حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أعرب عن اعتقاده بأن فترة لعبه في كرة القدم كانت أسهل عليه مقارنة بوقته الحالي كمشاهد ومشجع.

وعن الفترة التي جمعته بالمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بين عامي 2015 و2018، أشار غالي إلى أن كوبر كان يقول لهم: "الأهلي يفوز بالحكام.. ولو كنت أدرب ضده "هقطعكم". فكيف يمكن لرجل أرجنتيني لا يعرف شيئًا عن الكرة المصرية أن ينظر إلى نادي بهذه الطريقة؟ وهل كان حسن شحاتة، بكل انتمائه للزمالك، سيفعل شيئًا مماثلًا؟"

وأضاف غالي: "لا يمكنني أن أقول أن لاعبي الأهلي تعرضوا للاضطهاد في فترة كوبر مع المنتخب، لكن كان هناك تفرقة، ولم يكن حسام غالي يدافع فقط عن نفسه ولكن عن زملائه في الفريق".

وأكد غالي: "من أين يعرفنا كوبر وكيف كان يتابعنا؟ وهو لم يكن يعرف شيئًا عن الكرة المصرية قبل أن يأتي لتدريب المنتخب".