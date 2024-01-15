فودة يبحث مع هيئة الاستثمار تنفيذ المنطقة الحرة بنويبع

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار تنفيذ المنطقة الحرة نويبع من أجل تنمية خليج العقبة تلك المنطقة الهامة للاستثمار.

جاء ذلك في اطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء والهيئة العامة للاستثمار، حيث قام اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزياره للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وتناول الاجتماع سبل دفع عملية الاستثمار بالمحافظة وجذب مزيد من الاستثمارات في كل مدن جنوب سيناء ،وتم الوقوف على الإجراءات الحالية لتنفيذ المنطقة الحرة بمدينه نويبع لما لها من اهميه في جذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة الهامة والحيوية.



كما طرح محافظ جنوب سيناء اقتراحات ببعض المشروعات الجديدة ابرزها السياحة الاستشفائية والعلاجية.

محافظ جنوب سيناء