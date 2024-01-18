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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع تقنين الأراضي وأعمال الطرق والمرافق بالمناطق المضافة لـ الشروق

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقنين أوضاع الأراضي، وتنفيذ أعمال الطرق والمرافق، بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، وذلك في اجتماع بمقر جهاز مدينة الشروق، بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، و وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحى، مساعدى نائبي رئيس الهيئة، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالعمل على الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المناطق المضافة لمدينة الشروق، كما وجه بضرورة إيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي من المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن موقف المشروعات التى أنجزها جهاز المدينة خلال العام الماضي 2023، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، ومنها، مشروع تنفيذ 11 عمارة سكنية بمشروع "سكن مصر"، ومشروع مرافق (مياه - صرف - رى - طرق) بمركز المدينة 2، وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي بمركز خدمات المنطقة الخامسة بالحى الثامن، بجانب مشروعات الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات.
 

 

اعمال الطرق الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار الدكتور عبدالخالق إبراهيم الشروق وزير الإسكان

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