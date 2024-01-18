«سر الكهنوت» .. الأنبا عمانوئيل يترأس اللقاء الشهري للإكليروس الإيبارشي|صور

ترأس أمس، الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللقاء الشهري للإكليروس الإيبارشي، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث تأمل الأب المطران عظته الروحية حول الآيات "أَعرِفُ خِرافي وخِرافي تَعرِفُني، كَما أَنَّ أَبي يَعرِفُني وأَنا أَعرِفُ أَبي".

وعقب الذبيحة الإلهية، ألقى الأب ميلاد جودة، محاضرة تكوينية بعنوان"سر الكهنوت"، انطلاقًا من موضوع لقاءات الإكليروس هذا العام، التي تدور حول البعد الرعوي لأسرار الكنيسة، وممارسة هذه الخدمة المقدسة، والعمل على نهج موحد في خدمة الأسرار، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.

تضمن الاجتماع أيضًا اللقاء الرعوي، حيث تم الإعلان عن البرامج التكوينية لمرحلتي الشبيبة، والشباب، خلال فترة إجازة نصف العام، بالإضافة إلى دراسة بعض البرامج التكوينية الأخرى.

كذلك، تم الإعلان عن اقتراب موعد افتتاح النادي (الاجتماعي، الثقافي، والرياضي الإيبارشي)، تحت اسم شفيع الايبارشية، القديس الأنبا باخوميوس.

الأنبا عمانوئيل