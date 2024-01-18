بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس ختام الدورة65 للمقبلين على الزواج|صور

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ختام الدورة الخامسة والستين للمقبلين على الزواج، وذلك بمقر معهد القديس يوسف للتربية والحياة، بكوبري القبة.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم ألقى الدكتور منير فرج، رئيس المعهد، تأملًا روحيًا بعنوان "كن مسبحًا". تلا ذلك، اللقاء الأول بعنوان "الإرشاد والمرافقة في حياتنا"، الذي قدمته الدكتورة ماجدة شفيق.

تضمن اليوم أيضًا ورشة عمل، دارت حول "أوجه الشبه والاختلاف"، بقيادة الأب بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

كذلك، ألقى الأب البطريرك محاضرة بعنوان "الوصايا العشر للمقبلين على الزواج". واختتم اليوم بالاختبار النهائي للدورة.

الجدير بالذكر أن أعضاء الدورة الخامسة والستين للمقبلين على الزواج، كانوا قد شاركوا ببعض الخبرات الخاصة، خلال انعقاد فعاليات الدورة.

بطريرك الأقباط الكاثوليك