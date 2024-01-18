نتنياهو: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دمت في منصبي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه.

وأكد نتنياهو أن الصراع المقام حالياً ليس على قيام دولة فلسطينية بل القضاء على دولة الاحتلال.

وأضاف نتنياهو أنه يسعى بالتدريج لتغيير من يحكم قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال يريد قطاع غزة منزوعة السلاح.





وأوضح نتنياهو أنه يبحث اليوم التالي للحرب بعد القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ونزع سلاح قطاع غزة.





وأكد نتنياهو التزامه بعدم إنهاء الحرب دون الانتصار المطلق، وأضاف وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبث رسالة ضعف.



ولفت نتنياهو إلى أنه لن يوقف الحرب قبل تحقيق أهدافه، وهي القضاء على حماس والعمليات العسكرية ضمان لعودة الأسرى.



وأكد نتنياهو ، على أن هدفه الانتصار على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، رافضاً الحديث عن عدم قدرة الاحتلال على النصر على حماس.