عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دمت في منصبي

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه.

 

وأكد نتنياهو أن الصراع المقام حالياً ليس على قيام دولة فلسطينية بل القضاء على دولة الاحتلال. 

 

وأضاف نتنياهو أنه يسعى بالتدريج لتغيير من يحكم قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال يريد قطاع غزة منزوعة السلاح.  



وأوضح نتنياهو أنه يبحث اليوم التالي للحرب بعد القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ونزع سلاح قطاع غزة. 



وأكد نتنياهو التزامه بعدم إنهاء الحرب دون الانتصار المطلق، وأضاف وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبث رسالة ضعف.  

ولفت نتنياهو إلى أنه لن يوقف الحرب قبل تحقيق أهدافه، وهي القضاء على حماس والعمليات العسكرية ضمان لعودة الأسرى.


وأكد نتنياهو ، على أن هدفه الانتصار على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، رافضاً الحديث عن عدم قدرة الاحتلال على النصر على حماس.  

العمليات العسكرية الفلسطينية المقاومة الفلسطيني المق المقاومة الفلسطينية العسكري حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

موضوعات متعلقة

الخارجية التركية تعلق على التصعيدات الأخيرة بين إيران وباكستان

العراق.. دوي انفجار قرب مطار أربيل في إقليم كردستان

إيران تؤكد ضرورة منع باكستان تأسيس قواعد لـ"الإرهابيين" على أراضيها

يصرون على دعم إسرائيل.. أول تعليق من الحوثيين على إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب

الحوثيون: لن نتردد باستهداف كل مصادر التهديد في بحري العرب والأحمر

البيت الأبيض: لن نتردد في شن ضربات جديدة ضد الحوثيين

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تندد بالضربات الإيرانية في باكستان والعراق وسوريا

الخارجية الأمريكية: نريد أن تتوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: مواجهة غانا عنق الزجاجة لمنتخب مصر

نجم الأهلي السابق : محمد صلاح أقوى من فيتوريا واتحاد الكرة

خالد الجندي: لو كان هناك بشر يعلم الغيب لكان النبي أولى

نتنياهو: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دمت في منصبي

منظمة "إيجاد" تدعو الصومال وإثيوبيا إلى التهدئة

زلزال يضرب دولة عربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

على سريرها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فستان جلد جريء .. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها |شاهد

فيديو

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ