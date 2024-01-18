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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملك بريطانيا يدخل غرفة العمليات .. ما إصابته؟

ملك بريطانيا
ملك بريطانيا

ذكر قصر باكنجهام، أن تشارلز الثالث، ملك بريطانيا سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل، لتلقي العلاج من تضخم البروستاتا.

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وأوضح متحدث باسم القصر: «كما هو الحال مع آلاف الرجال كل عام، سعى الملك إلى علاج تضخم البروستاتا.. حالة الملك حميدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية».

تأجيل ارتباطات الملك حتى يتعافى 
وبناء عليه سيتم تأجيل ارتباطات الملك تشارلز، العامة حتى يتعافى تمامًا، وتنتهي فترة النقاهة، وفقًا لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.


جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه قصر كنسينغتون بشكل منفصل، اليوم الأربعاء، أن الأميرة كيت، أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام، خضعت لعملية جراحية في البطن، وتتعافى في المستشفى.


وذكر بيان للقصر، أنه «تم إدخال أميرة ويلز إلى مستشفى لندن كلينيك أمس الأول الثلاثاء، لإجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن».

وأضاف البيان الملكي: «كانت العملية الجراحية ناجحة، ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة 10 إلى 14 يومًا، قبل أن تعود إلى المنزل لمواصلة تعافيها، وبناءً على النصائح الطبية الحالية، فمن غير المرجح أن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح».

الملك تشارلز

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