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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل سامسونج في مصر .. اعرف سعره

أرخص موبايل سامسونج
أرخص موبايل سامسونج في مصر..يستاهل الشراء

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر، وهو هاتف Galaxy A03 Core، والذي يأتي بسعر 3000 جنيه مصري.

يتميز هاتف Galaxy A03 Core بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز. ويحتوي الهاتف على معالج Unisoc SC9863A وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

ويعمل هاتف Galaxy A03 Core بنظام التشغيل Android 11 Go Edition.

 

مواصفات هاتف Galaxy A03 Core

 

• الشاشة: IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+

• المعالج: Unisoc SC9863A

• الذاكرة العشوائية: 2 جيجابايت

• الذاكرة الداخلية: 32 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 11 Go Edition

• السعر: 3000 جنيه مصري

أرخص موبايل سامسونج في مصر..يستاهل الشراء

 هاتف Galaxy A03 Core

 

يعتبر هاتف Galaxy A03 Core خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص جدًا. يوفر الهاتف أداءً جيدًا في المهام اليومية، كما يتميز بشاشة كبيرة وكاميرا مناسبة. ومع ذلك، فإن الهاتف يفتقر إلى بعض الميزات المهمة، مثل مستشعر بصمة الأصابع ودعم NFC.

بشكل عام، يعتبر هاتف Galaxy A03 Core خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص جدًا ويلبي احتياجاتهم الأساسية.

 

مميزات هاتف Galaxy A03 Core

 

• سعر رخيص جدًا

• أداء جيد في المهام اليومية

• شاشة كبيرة

• كاميرا مناسبة

 

عيوب هاتف Galaxy A03 Core

 

• يفتقر إلى بعض الميزات المهمة، مثل مستشعر بصمة الأصابع ودعم NFC

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