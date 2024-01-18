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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سعيد عبد الغني يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

سعيد عبد الغني
سعيد عبد الغني

أحيا الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الذكرى الخامسة لوفاة والده الفنان القدير سعيد عبد الغني، التي تحل اليوم 18 يناير، مؤكدا أنه كان صديقه وتوأم روحه وحب عمره، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عبد الغني، عبر حسابه على إنستجرام: " الذكرى السنوية الخامسة لوفاة أبي وأخي وصديقي وتوأم روحي.. الله يرحمك يا حب عمري".

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حصل سعيد عبد الغني، على ليسانس الحقوق عام 1958 وعمل في الصحافة بجريدة الأهرام والتي أوصلته إلى عالم الفن، وقدم ما يزيد على 124 عملا خلال مشواره الفني من أهمها فيلم "المذنبون" عام 1975، فيلم "إحنا بتوع الأوتوبيس" والذي نال عنه جائزة تقديرية من جمعية الفيلم، "حبيبي دائماً" عام 1980، "حدوته مصرية" من إخراج يوسف شاهين، "زوج تحت الطلب" و"امرأة واحدة لا تكفي" وغيرها.

كما توهج في مجال الدراما التليفزيونية، وكانت أبرز مشاركاته كانت من خلال مسلسل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، "الثعلب"، "رد قلبي"، "شمس الأنصاري" و"أولاد الليل" وغيرها.

أحمد سعيد عبد الغني إلهام شاهين الدراما التليفزيونية الذكرى الخامسة

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