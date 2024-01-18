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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد| إلهام شاهين من العرض الخاص لـ فيلم الملكة

صدى البلد

نشرت الفنانة إله شاهين مجموعة من الصور الجديدة من العرض الخاص لفيلم الملكة الذى أقيم أمس.

وعلقت إلهام شاهين على الصور :مبروووووووووووك للملكة هاله صدقى .. يارب  بالتوفيق و النجاح ..تستحقين التألق و حب الجمهور يا أختی و صاحبتی و عشرة عمرى الحلوة..و مبروك لكل صديقاتي و أصدقائي النجوم المشاركين بالفيلم شيرين رضا و رانیا یوسف و دینا و باسم السمرة ومحمد رضوان . بحبكم و أتمنى لكم كل الخير و التألق".

 حقق فيلم “الملكة” من بطولة الفنانة هالة صدقي، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية إيرادات وصلت إلى 41,930 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز . 

الفيلم تم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة»، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

إلهام شاهين الفنانة هالة صدقي باسم سمرة باسم السمرة عارفة عبدالرسول كريم عفيفى محمد رضوان

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