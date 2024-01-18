عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة بالأقصر

صدى البلد

شهدت محافظة الأقصر، اليوم، افتتاح المؤتمر السنوي الرابع حول التنمية المستدامة الذى تنظمه جمعية الأورمان، والذى يسلط  الضوء على أهمية التعاون الدولى وأطر السياسات ودور مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية استجابة المنظمات لقضايا الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها وصنع القرار ونماذج الأعمال والثقافات.

 

محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

المجمع الصناعى بالبغدادي.. أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد |شاهد

شارك في المؤتمر الذي ستعقد أول جلساته الحوارية غدا  "الجمعة" 5 وزراء وصلوا إلى مدينة الأقصر،  وكان فى استقبالهم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وهم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

 

كما شارك في الإفتتاح لفيف من رؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية، ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية، وذلك ضمن خطة الأورمان لتحقيق أهداف التنمية في إطار رؤية مصر 2030.

تسابق الحضور في التعبير عن إعجابهم بأجواء الاحتفالية، والتى لاقت استحسان جميع الحاضرين ووصفهم بأنهم محظوظون لتواجدهم في هذ المناسبة.

 

وقال  محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إننا عملنا في التنمية المستدامة منذ زمن بعيد وقبل وضع المصطلح التعريفي لها وأن تنظيم المؤتمر لمسايرة الفكر التقدمي ، مضيفًا أن المؤتمر يحمل شعار "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام"، وسوف يناقش محاور أساسية تبدأ من خلال الكشف عن تكافل الذكاء الاصطناعى والاستدامة فى استراتيجيات الشركات من خلال رسم أوجه التشابه مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة البيئية والحوكمة، وأيضا تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولى وأطر السياسات ودور مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأخيرا توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية استجابة المنظمات لقضايا الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها وصنع القرار ونماذج الأعمال والثقافات.

 

من ناحية أخرى قام قيادات مؤتمر الأورمان بتنظيم زيارة لدعم مرضى السرطان في مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وتابع الحضور خلال الزيارة تفاصيل العمل وتقديم العلاج المجاني لعشرات الآلاف من مرضى السرطان بالمجان داخل المستشفى.

 

وقاموا بجولة داخل أقسام المستشفى، حيث رافقهم الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي والأطباء في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف عمليات اليوم الواحد، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة من حول العالم لخدمة الآلاف من المرضى بمحافظات الصعيد، كما تفقدوا أقسام الرعاية الحرجة والعمليات ومعمل الباثولوجي الذي وصل للعالمية، والمقر المتكامل لبنك الدم.

الأقصر افتتاح مؤتمر استصلاح الاراضى التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة الزراعة واستصلاح الأراضي السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الفريق محمد عباس حلمى جمعية الاورمان رؤية مصر 2030 محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

عصابة الأجانب .. الداخلية تحبط محاولة جلب كمية من مخدر القات

ترشيحاتنا

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

متحدث الري لصدى البلد: 4 بروتوكولات تعاون للاستفادة من أملاك الوزارة

نوليا مصطفى: زواج الرجل عدة مرات شرع ربنا

إصابة محمد صلاح.. غانا تنهي الشوط الأول بالتقدم على مصر بهدف قدوس

مرة أخرى.. إسقاط مسيرة مفخخة ثانية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

فيديو

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ