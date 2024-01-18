افتتاح مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم، افتتاح المؤتمر السنوي الرابع حول التنمية المستدامة الذى تنظمه جمعية الأورمان، والذى يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولى وأطر السياسات ودور مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية استجابة المنظمات لقضايا الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها وصنع القرار ونماذج الأعمال والثقافات.

شارك في المؤتمر الذي ستعقد أول جلساته الحوارية غدا "الجمعة" 5 وزراء وصلوا إلى مدينة الأقصر، وكان فى استقبالهم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وهم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

كما شارك في الإفتتاح لفيف من رؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية، ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية، وذلك ضمن خطة الأورمان لتحقيق أهداف التنمية في إطار رؤية مصر 2030.

تسابق الحضور في التعبير عن إعجابهم بأجواء الاحتفالية، والتى لاقت استحسان جميع الحاضرين ووصفهم بأنهم محظوظون لتواجدهم في هذ المناسبة.

وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إننا عملنا في التنمية المستدامة منذ زمن بعيد وقبل وضع المصطلح التعريفي لها وأن تنظيم المؤتمر لمسايرة الفكر التقدمي ، مضيفًا أن المؤتمر يحمل شعار "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام"، وسوف يناقش محاور أساسية تبدأ من خلال الكشف عن تكافل الذكاء الاصطناعى والاستدامة فى استراتيجيات الشركات من خلال رسم أوجه التشابه مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة البيئية والحوكمة، وأيضا تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولى وأطر السياسات ودور مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأخيرا توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية استجابة المنظمات لقضايا الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها وصنع القرار ونماذج الأعمال والثقافات.

من ناحية أخرى قام قيادات مؤتمر الأورمان بتنظيم زيارة لدعم مرضى السرطان في مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وتابع الحضور خلال الزيارة تفاصيل العمل وتقديم العلاج المجاني لعشرات الآلاف من مرضى السرطان بالمجان داخل المستشفى.

وقاموا بجولة داخل أقسام المستشفى، حيث رافقهم الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي والأطباء في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف عمليات اليوم الواحد، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة من حول العالم لخدمة الآلاف من المرضى بمحافظات الصعيد، كما تفقدوا أقسام الرعاية الحرجة والعمليات ومعمل الباثولوجي الذي وصل للعالمية، والمقر المتكامل لبنك الدم.