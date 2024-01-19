بسبب حلقة النار.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب تونجا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز على بعد 125 كيلومترا شمال غربي فانجاليونجا في تونجا عند الساعة 11.12 بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو خسائر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 218.1 كيلومتر، عند ملتقى دائرة عرض 18.928 درجة جنوبا وخط طول 175.147 درجة غربا، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم يصدر المركز الباسيفيكي للتحذير من تسونامي على الفور تحذيرا من حدوث تسونامي بناء على الزلزال.



جدير بالذكر أن دول جزر الباسيفيك مثل فيجي وتونجا وفانواتو تقع فيما ما يسمى «حلقة النار» في الباسيفيك ما يجعلها عرضة لحدوث أنشطة زلزالية متكررة.