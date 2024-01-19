عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حلقة النار.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب تونجا

زلزال يضرب تونجا
زلزال يضرب تونجا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز على بعد 125 كيلومترا شمال غربي فانجاليونجا في تونجا عند الساعة 11.12 بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو خسائر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 218.1 كيلومتر، عند ملتقى دائرة عرض 18.928 درجة جنوبا وخط طول 175.147 درجة غربا، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم يصدر المركز الباسيفيكي للتحذير من تسونامي على الفور تحذيرا من حدوث تسونامي بناء على الزلزال.


جدير بالذكر أن دول جزر الباسيفيك مثل فيجي وتونجا وفانواتو تقع فيما ما يسمى «حلقة النار» في الباسيفيك ما يجعلها عرضة لحدوث أنشطة زلزالية متكررة.

المسح الجيولوجي الأمريكي المسح الجيولوجي الأمريكية أنشطة زلزالية هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي جزر الباسيفيك حلقة النار حدوث تسونامي تسونامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

موضوعات متعلقة

متى يجب قراءة سورة الواقعة للرزق؟ .. احرص عليها قبل هذا الموعد

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

9 سنوات إنجازات.. قطاع البترول يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس السيسي

دعاء صلاة الضحى للرزق والغني .. يزيد المال ويفك الكرب ردده إلى الظهر

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

التعليم العالي: الاستفادة من سفينة الأبحاث سلسبيل في إجراء دراسات التغيرات المناخية

ترشيحاتنا

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

ما واجب المسلم في التعامل مع الشائعات؟.. دار الإفتاء تجيب

لم يتعلم من أخطائه.. ناقد رياضي يوجه رسالة نارية لـ فيتوريا

الجمعة الأولى من رجب.. أكثر دعاء كان يردده النبي

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. شروط قبول الطلاب في كليات الطب

3212 فرصة عمل في 38 شركة خاصة بــ 9 محافظات .. وزارة العمل تعلن التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

الصور الكاملة لحفل عمرو دياب في القرية العالمية بدبي

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا

بالكرسي والمقلاية .. مقطع فيديو لموظفة تنهال ضربا على مديرها

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ