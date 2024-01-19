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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الغزالة رايقة.. لقاء عفوي يجمع كريم محمود عبد العزيز وجورج وسوف بالسعوية|فيديو

كريم مع جورج وسوف
كريم مع جورج وسوف

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على التواجد فى كواليس حفل ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي للقاء مطربه المفضل الفنان جورج وسوف.

ونشر كريم فيديو من كواليس لقائه بأبو وديع وهو يتذكر معه فترة صداقته بوالده الراحل محمود عبد العزيز واختتموا اللقاء بغنائهما أغنيته الشهيرة الغزالة رايقة.

 

 

كريم عبد العزيز فى السعودية 

وقدم كريم محمود عبد العزيز فى السعودية خلال فعاليات موسم الرياض المقامة حاليا مسرحية بعنوان عملوها أزاي مع الفنانة عائشة بن أحمد.
 

المسرحية  بدأ عرضها منذ يوم 12 من شهر يناير الحالي وحتى يوم 16 وسط وشارك فى بطولتها عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم حمدي الميرغني وسليمان عيد واوس اوس

 

جورج وسوف

وشارك المطرب جورج وسوف مساء أمس فى حفل ألحان صلاح الشرنوبي، حيث قدم مجموعة من أغاني صلاح الشرنوبي على المسرح بجانب كل من نانسي عجرم وعاصى الحلاني وراغب علامة وأصالة؟

الفنان كريم محمود عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز صلاح الشرنوبى الفنان جورج وسوف ابو وديع

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