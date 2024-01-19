إطلالة كاجوال.. نورهان منصور تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة نورهان منصور، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت نورهان منصور، مرتدية بنطال سوت باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.





وتعد نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي منأكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكوندائمة الجمال والرشاقة.

وشاركت نورهان مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة أشرف عبد الباقى، وكل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو،مريم البحراوي، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريمسامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان محمد الموجي، تدريب غنائي إيمان حسني، وإنتاجوإخراج أشرف عبد الباقي.

نصيبي وقسمتك

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبي وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة،ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمدجمعة.

حكاية بدلة جديدة

تدور أحداث حكاية “بدلة جديدة” حول يوسف البطل الذي يقوم بصناعة جهاز هولوجرام يستطيع تحويل نسخة طبقالأصل من الإنسان يقوم بتجربة الجهاز عن طريق نسخة من والدته وزوجته ملك، وتتوفى زوجته ملك ووالدته بسببحادث اختناق، ليلجأ يوسف إلى جهاز الهولوجرام حتى لا يشعر بغيابها، ويقنع ابنته لارا بأن والدتها لم تمت، ويُعرفهاعلى نسخة الهولوجرام، وتكتشف ذلك فرح توأم زوجته ملك، وتنهار، وتطلب منه أن يتوقف عن فعل ذلك.