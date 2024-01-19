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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن ثلاثيني انقلب بدراجته البخارية من أعلى كوبري العروبة بسوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان شاب في نهاية العقد الرابع من العُمر، كان قد لقي حتفه؛ إثر اصطدامه بالجزيرة الوسطى وانقلابه بدراجته البخارية، من أعلى كوبري العروبة دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب دراجة بخارية من أعلى كوبري العروبة دائرة القسم، ووجود جثة.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو (عماد ح.ي.ا- 37 سنة- ويقيم دائرة القسم)، اختل مقود الدراجة بين يديه؛ ما أدى إلى انحرافه وإصطدامه بالجزيرة الوسطى وانقلابه من أعلى كوبري العروبة؛ ما نتج عنه لفظه أنفاسه الأخيرة.

وبسؤال والده المدعو "حمدي ي.ا.م- 62 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم، ونفي وجود شبهة جنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.

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