نائب: لم نجد أي أدوات رقابية على الأسواق في سوهاج

قال نشأت عباس، عضو مجلس النواب، إن وزارة التموين أصبحت وزارة افتعال الأزمات، مشيرا إلى أنهم لم يجدوا أي أدوات رقابية على الأسواق في سوهاج، مما يسبب جشع كبير من التجار، ضد المواطنين.

وأضاف نشأت عباس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك فوضى كبيرة في الأسواق بسوهاج، مطالبا بتفعيل الرقابة.



دم وجود الدور الرقابي

وتساءل عضو مجلس النواب، هل هناك فلسفة جديدة في وزارة التموين، عن طريق عدم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين؟ إضافة إلى عدم وجود الدور الرقابي.