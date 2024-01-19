رئيس القصير: تعزيز المظهر الحضاري للمدينة بالخطة التنموية

تستمر الإدارات المختصة في الوحدة المحلية لمدينة القصير في تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية، حيث يتم تمهيد الشوارع الرئيسية في تقسيم فلامنكو، وتركيب الانترلوك في الجزر الجانبية بشارع العاشر من رمضان.

وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أن الخطة التنموية للمدينة تتضمن رصف عدة شوارع، بالإضافة إلى تحسين إنارة المناطق المختلفة، بهدف تعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

تأتي هذه الجهود في إطار التفعيل المستمر لبرامج التطوير المستدام، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة حضرية تتسم بالراحة والتقدم.