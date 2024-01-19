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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس القصير: تعزيز المظهر الحضاري للمدينة بالخطة التنموية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستمر الإدارات المختصة في الوحدة المحلية لمدينة القصير في تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية، حيث يتم تمهيد الشوارع الرئيسية في تقسيم فلامنكو، وتركيب الانترلوك في الجزر الجانبية بشارع العاشر من رمضان.

وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أن الخطة التنموية للمدينة تتضمن رصف عدة شوارع، بالإضافة إلى تحسين إنارة المناطق المختلفة، بهدف تعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

تأتي هذه الجهود في إطار التفعيل المستمر لبرامج التطوير المستدام، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة حضرية تتسم بالراحة والتقدم.

الخطة التنموية تحسين جودة الحياة الوحدة المحلية لمدينة القصير تمهيد الشوارع العاشر من رمضان أعمال التطوير

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