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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيش الاحتلال يهدف للتخلص من مخيمات اللاجئين والمقاومة بالضفة الغربية

غزة
غزة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن مدينة طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم باتت خلال اليومين الماضيين بشبه ثكنة عسكرية مغلق بالسواتر الترابية ووجود الجرافات والآليات العسكرية المتركزة على مداخل ومخارج المدينة والمخيمين، وارتقى 8 شهداء في مخيمي نور شمس وطولكرم. 

وأضافت "السلامين" خلال رسالة على الهواء، أن الخراب والدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في المنازل والبنية التحتية بفعل تجريفها، واعتقال أكثر من 40 مواطنا على الأقل، فالاحتلال يهدف من ذلك التخلص من مخيمات اللاجئين والمقاومة في الضفة، خاصة أن المقاومة في شمال الضفة هي الأشد والأكبر بالاشتباكات المسلحة.

وأشارت إلى أن الاحتلال قصف بطائرة مسيرة مركبة تعود لمقاومين فلسطينيين في مخيم بلاطة، كما تم قصف 4 فلسطينيين من المقاومة في مخيم طولكرم، وبالتالي إسرائيل تريد التخلص بشكل مواز ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن بشكل صامت في هذه الأثناء.

وتابعت: "إسرائيل تتحدث أنه لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لكن المخططات لدى وزراء الاحتلال والكنيست هي فقط لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، حيث يتم اعتقال الأطفال والنساء والرضع".

طولكرم مخيم بلاطة غزة الضفة الغربية الفلسطينيين

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