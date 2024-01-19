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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة تكشف أحدث حصيلة للعدوان الإسرائيلي.. وتحذير من مرض يجتاح القطاع

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24762 شهيداً غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان إنه في "اليوم 105 للعدوان الغاشم على قطاع غزة فان الاحتلال يرتكب مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 142 شهيدا و 278 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، لترتفع الحصيلة إلى 24762 شهيدا و62108 جريحا منذ السابع من أكتوبر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الأزمة الصحية في الأراضي الفلسطينية بأنها “متفجرة”، وذلك عقب الإعلان عن إحصاء 24 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي وآلاف الحالات من “اليرقان” التي من المحتمل أن تكون مرتبطة بانتشار عدوى الكبد الفيروسية في غزة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس – عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” – “إن الظروف المعيشية غير إنسانية، بالكاد توجد مياه نظيفة ومراحيض نظيفة وإمكانية الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة، وهذه الظروف ستسمح بانتشار التهاب الكبد (أ) بشكل أكبر”.
 
وأكد أن القدرة على تشخيص الأمراض لا تزال محدودة للغاية، بالإضافة إلى عدم وجود مختبر فعال، كما أنه لا تزال القدرة على الاستجابة محدودة أيضًا.
 
ووفقا للأمم المتحدة، فإن الحرب أدت إلى نزوح حوالي 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والعديد منهم مكتظون في الملاجئ، حيث يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والماء والوقود والرعاية الطبية.

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