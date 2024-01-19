تحرك عاجل .. الأهلي يجدد عقود نجوم الفريق الشباب بطلب من كولر

قررت إدارة النادي الأهلي تمديد عقود الثلاثي مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، ومعتز محمد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حسب مصادر مؤكدة.

يأتي هذا القرار بناءً على رغبة المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، الذي طلب الاستمرارية لهؤلاء اللاعبين.

تنتهي عقود الثلاثي مع الأهلي في صيف 2025، مما يعني أن لديهم موسمًا ونصف الموسم متبقيين في عقودهم. من المتوقع أن يتم حسم هذا القرار في الأيام القادمة بموافقة اللاعبين على التجديد.

ويتسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جائزة الأهلي أفضل نادي بالشرق الأوسط خلال ‏الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة «جلوب سوكر» اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقية، في ‏حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه ‏المناسبة.‏

وأعلنت قناة ‏ssc ‎‏ السعودية الرياضية نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة الذي ينطلق في ‏الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.‏

وتوج الأهلي، بجائزة جلوب سوكر لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، في الاستفتاء الذي ‏أقيم خلال الأيام الماضية بعد منافسة قوية مع العديد من الاندية لتحسم الجماهير التصويت ‏ويحصد الأهلي المركز الأول بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، فيما جاء النصر السعودي ‏في المرتبة الثانية بنسبة 33% بينما احتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع ‏جاء شباب الأهلي الإماراتي وحل اتحاد جدة في المركز الخامس والأخير