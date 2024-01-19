24 فبراير.. الاتحاد الأوروبي يتوعد روسيا بتحرك جديد

توعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة روسيا بتحرك جديد ينفذه في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير المقبل.

وتعتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول 24 فبراير، بحسب ما أعلن ذلك ممثل عن الكتلة خلال مؤتمر صحفي.

وبحسب وكالة تاس الروسية، فإن الدول المشاركة، وكذلك رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يعتزمون بهذه الطريقة "الاحتفال بالذكرى الثانية" للعملية الخاصة التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام قبل الماضي 2022، وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، وسط دعم غربي غير مسبوق لأوكرانيا، حيث أرسلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” المساعدات المالية والعسكرية إلى كييف دون توقف.

يأتي ذلك، وسط جدل كبير بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الإفراج عن المساعدات لأوكرانيا، حيث صوت أمس البرلمان الأوروبي على حجب تصويت المجر التي تعارض الإفراج عن 50 مليار يورو من المساعدات الأوروبية إلى أوكرانيا.