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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، متوقعة أن يشهد الطقس مزيد من الارتفاع بقيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والتي ستتسبب أيضاً في طول فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

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واوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، انه تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، بنحو 4 درجات، وستصل لـ 25 درجة مئوية بعد غد، الأحد، مستدركة أنَّ طقس النهار دافىء بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية اليوم.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من يوم الإثنين المقبل، بشكل ملحوظ، والانخفاض سيترواح بين 5 و6 درجات، لتصل «العظمى» على القاهرة إلى 19 و20 درجة فقط في النهار، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن : «تباين درجات الحرارة أمر طبيعي وليس له علاقة بالتغير المناخي، خاصة إذا كان التأثير ناتج عن كتل هوائية صحراوية والتي تتسبب مع أشعة الشمس في ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، فيما تنخفض الحرارة في الليل بشكل ملحوظ، وتحديداً في المحافظات التي لها ظهير صحراوي والتي يصل فرق درجات الحرارة فيها بين الليل والنهار لنحو 15 درجة مئوية».

واكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان : «الشبورة المائية كثيفة على أغلب الطرق السريعة، بل ووصلت إلى حد الضباب في بعض الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية ومدن القناة لتنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، ومتوقع مع تقدم ساعات النهار تلاشي الشبورة وتحسن الرؤية للطرق».
 

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة


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