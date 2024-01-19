الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وموجة شديدة البرودة وأمطار الاثنين

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.



وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.



أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتشهد حالة الطقس، اعتبارا من يوم الاثنين القادم، موجة أمطار جديدة على غالبية أنحاء البلاد، تكون ما بين المتفاوتة الشدة إلى المتوسطة وتستمر لمدة 48 ساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع الجديد، سوف تشهد موجة أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس سوف يشهد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد، أن موجة الأمطار التي متوقع أن تشهدها حالة الطقس، تكون كالتالي:

- أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون من شأنها أن تسبب اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 لـ 4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، والتي تتزامن مع موجة الامطار، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 10درجات

أما عن حالة الطقس خلال يومي السبت والأحد، يظل هناك استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء.

ويستمر التحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحا مستمر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 24 14

دمنهور 23 12

وادي النطرون 24 13

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 24 13

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 24 13

طنطا 24 12

دمياط 23 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 11

العريش 24 10

رفح 23 10

رأس سدر 24 12

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 24 13

طابا 23 13

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 23 13

مطروح 24 12

السلوم 24 10

سيوة 24 08

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 27 16

حلايب 24 18

أبو رماد 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 24 08

بني سويف 24 08

المنيا 24 07

أسيوط 24 09

سوهاج 25 09

قنا 26 10

الأقصر 27 10

أسوان 27 11

الوادي الجديد 25 06

أبو سمبل 26 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 32 20

المدينة 27 15

الرياض 23 10

المنامة 23 17

أبوظبي 25 18

الدوحة 24 16

الكويت 23 10

دمشق 16 06

بيروت 20 15

عمان 18 09

القدس 19 09

غزة 21 14

بغداد 22 08

مسقط 26 19

صنعاء 22 06

الخرطوم 31 17

طرابلس 22 14

تونس 18 10

الجزائر 14 07

الرباط 20 06

نواكشوط 26 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 04

إسطنبول 13 04

إسلام آباد 19 05

نيودلهي 18 09

جاكرتا 33 25

بكين 01 07-

كوالالمبور 31 23

طوكيو 08 05

أثينا 18 08

روما 12 01

باريس 02 03-

مدريد 10 02

برلين 03 02-

لندن 05 01

مونتريال 11- 15-

موسكو 01- 13-

نيويورك 01- 07-

واشنطن 01 06-

أديس أبابا 23 11