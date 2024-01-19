هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر

حصد إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، وذلك في حفل جلوب سوكر، الذي أقيم في الإمارات، بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم.

أُقيم الحفل، اليوم الجمعة 19 يناير 2024، على هامش مؤتمر دبي الرياضي السنوي.

وكان هالاند قد تنافس على الجائزة مع لاعبين بارزين آخرين، مثل محمد صلاح من ليفربول، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، كريم بنزيما، جولي جود بيلنجهام، وفينيسيوس جونيور.

علاوة على ذلك، فاز نادي مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2023، نظرًا لتحقيقه العديد من البطولات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.