البيت الأبيض: واشنطن تدعم تل أبيب.. وستتعاون مع القيادة المُختارة من الإسرائيليين

ناقش المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، النقاط الرئيسية من المحادثات بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح كيربي، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، أن الرئيس بايدن شدد على مسؤولية إسرائيل في تقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة، مما يعزز التزام إدارة بايدن بإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

ومن التطورات الإيجابية التي أبرزها كيربي، ترحيب الرئيس بايدن بقرار إسرائيل السماح بشحن الدقيق إلى غزة، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة بناءة في معالجة المخاوف الإنسانية، وخاصة في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس.

وشدد المتحدث أيضًا على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، حيث أعرب الرئيس بايدن عن إيمانه بمفهوم الدولتين التي تتعايش بسلام، وتواصل الولايات المتحدة المشاركة بنشاط في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط للعمل على تحقيق هذه النتيجة.

وأكد كيربي كذلك، الموقف الأمريكي الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأن الولايات المتحدة تهدف إلى التعاون مع القيادة التي اختارها الشعب الإسرائيلي لضمان أمن دولته.