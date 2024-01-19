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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة تنفعل على رواد السوشيال ميديا الشامتين في محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

عبرت الإعلامية بسمة وهبة، عن استغرابها من هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، لاعبي منتخب مصر واللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي، بعد الأداء في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية.

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سؤال مثير من خالد الغندور بسبب إصابة محمد صلاح في مباراة غانا

وقالت بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، إنه رد فعل البعض بعد مباراة غانا غريب، وغير متوقعة، وهجوم ضد لاعبي منتخب مصر واللاعب الدولي محمد صلاح.

وتابعت بسمة وهبة: "في شماته وبقينا جاحدين يا جماعة مع محمد، بعد مطالبة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بعدم مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر مرة تانية، ومش فهمة الناس ازاي بيهاجم محمد صلاح بالشكل ده وليه اصلا".

وأكملت بسمة وهبة: "محمد صلاح عمل لمصر ورفع اسم مصر في كل مكان في العالم، وليه نسيتوا اللي عملوه مع منتخب مصر وفي نادي ليفربول، ومحمد صلاح حقق اللي محدش حققه في كل حته".

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