بعد إصابته.. مفاجأة بشأن موقف محمد صلاح من استكمال كأس الأمم الإفريقية

جاءت نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، إيجابية.

وكشفت قناة "بي إن سبورتس"، أنه بناءً على الفحوصات؛ يبدو أن الإصابة لن تمنع صلاح من مواصلة مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضحت أنه وبهذا التطور الإيجابي، يظل محمد صلاح جاهزًا للمشاركة في مباريات المنتخب المصري خلال المراحل القادمة من البطولة.

وأشارت القناة إلى أن تلك الأخبار تأتي بفرح لجماهير مصر، ومحبي محمد صلاح، الذين كانوا يشعرون بالقلق بشأن حالته الصحية بعد الإصابة.