مالك وادي دجلة يفجر مفاجأة مدوية بشأن إصابة محمد صلاح

علق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني فى مباراة غانا بكأس أمم افريقيا.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وجهة نظر في إصابة محمد صلاح: إصابة لاعب إصابة عضلية بعد ٣٠ دقيقة لعب و دون احتكاك تدعو للتساؤل، هل كان اللاعب يشعر بشئ قبل المباراة و لم يفصح عنه؟



هل أفصح اللاعب عن إصابته قبل المباراة و أشركه الجهاز الفني؟

أضاف: المسائلة لا تعني عدم المساندة المسائلة تعني الرغبة في علاج الأخطاء صلاح فذ و قيمة و تاريخ و لكن يبقى منتخب مصر الأهم.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.