إعلامي شهير ينشر تصريحات مدرب ليفربول بشأن محمد صلاح

نشر الإعلامي أمير هشام جزءً من تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربولعبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"يورجن كلوب مدرب ليفربول:

تحدثت مع صلاح بالأمس وكان هناك تقييم لحالته وسيخضع لفحص طبي لاحقًا وسنعرف وقتها المزيد لقد صُدم صلاح لحظة إصابته ولم يتمكن من معرفة ما تعرض له بشكل مفاجئ وشديد القوة نعرف أنه من النادر أن يخرج صلاح من المباريات لذا فبالتأكيد هناك شئ ما حدث له

سيخضع لفحصي طبي بالموجات فوق الصوتية و الرنين المغناطيسي وبعدها سنري".

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمهت بينهما امس الخميس، على ملعب فيلكسبوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.





سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا فيالدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيتالقاهرة.