مخاوف كبيرة.. إعلامي شهير يطرح سؤالا صادمًا بعد إصابة محمد صلاح

أثار محمد صلاح قلق جماهير الكرة المصرية، بعد تعرضه للإصابة في مباراة غانا، امس الخميس، وغادر على إثرها اللقاء.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "في حال غيابه عن المباريات القادمة.. هل يتأثر منتخبنا الوطني بغياب نجمه الأول "محمد صلاح" للإصابة؟

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.