سؤال مثير من خالد الغندور بسبب إصابة محمد صلاح في مباراة غانا

أثار محمد صلاح قلق جماهير الكرة المصرية، بعد تعرضه للإصابة في مباراة غانا، امس الخميس، وغادر على أثرها اللقاء.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من وجهة نظرك مع غياب صلاح هل البديل زيزو او تريزيجيه في هذا المركز مع وجود مرموش في اليسار او مصطفي فتحي اللي نزل بديل لصلاح في مباراة غانا".

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.