قريبا.. افتتاح المجزر الآلى بدمياط على مساحه 12 فدانا

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط، ان مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي ومحطة تدوير المخلفات بدمياط قريبا سيتم افتتاحه أوضح المديريه في بيان صادر عنها أنه تم تشكيل لجنه من الجهات المعنية لاستلام المجزر وتم مناقشة كافة المحاور الخاصة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات لاستلام المشروع تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله .

حيث أن مشروع المجزر الآلى والمحجر البيطري و محطة تدوير المخلفات ، يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط وياتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها ،وحيث يقع خارج الكتلة السكنية على مساحة ١٢فدان بشطا ، و يتميز موقعه بقربه من مينائى دمياط و بورسعيد ، كما يتضمن محجر بيطرى و مجزرين حكومى وآخر استثماري و رصيف تنزيل و مبنى أعلاف و محطة معالجة و محطة تدوير المخلفات الحيوانية " كوكر " ، و كومبوست و منطقة توسعات مستقبلية و أيضًا منافذ بيع ..

هذا ويحقق المشروع عدد من المحاور أهمها تحقيق التنمية بهذا المجال و توفير لحوم حمراء بأسعار مناسبة للحفاظ على صحة المواطنين ، علاوة على الحفاظ على البيئة حيث تم تطبيق كافة المعايير والاشتراطات التى تساهم فى تحقيق ذلك أهمها وقوعه خارج الكتلة السكنية وأيضًا منع انتشار الأمراض حيث انه يتم حجر الماشية لفحصها بالمحجر قبل عملية الذبح .