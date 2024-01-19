ميناء دمياط يستقبل 33 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة.

بينما غادرت 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23410 طن تشمل : 4725 طن رمل و 3000 طن كسب فول صويا و 8250 طن يوريا و 2080 طن مولاس و 5355 طن اسمنت معبأ .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28671 طن تشمل : 8000 طن ذرة و 1132 طن خشب زان و 12399 طن فول صويا و 1450 طن نواتج تقطير و 1364 طن زيت طعام و 4326 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 626 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 216 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4012 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122789 طنًا. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196652 طنًا .

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3827 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5687 شاحنة .