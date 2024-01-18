الانتهاء قريبا من تجهيز العيادات الخارجية بجامعة دمياط

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط ، مبنى العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي رافقه الدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة الأعمال النهائية لتشطيب وتجهيز المبنى حرصاً من سيادته على التواصل المباشر مع المكلفين بأعمال التشطيب ومعاينة مراحل تشطيب البنية التحتية أولاً بأول لضمان كفاءة وجودة المكان لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى بما يليق بأبناء المحافظة والأقاليم المجاورة في إطار جهود الجامعة لخدمة المجتمع المحيط.

بدأت جولته بتفقد عيادات الصدرية والقلب وأمراض النساء والتوليد ثم عيادة الأمراض العصبية والنفسية وعيادة الباطنة وعيادة الأطفال حيث أبدى ملاحظاته الفنية على التفاصيل الدقيقة لتشطيبات المبنى وأعمال الطلاء ثم تفقد عيادات الأنف والأذن والحنجرة والجراحة وطب وجراحة المسالك البولية وعيادة العيون وصولاً لقاعات التدريس المجهزة لطلاب كلية الطب بأحدث الوسائل التعليمية.

كما قام رئيس الجامعة بتحديد مكان عيادة الأسنان وأقسامها التي تشمل معمل الأسنان وعيادة التركيبات وعيادة الخلع وغرفة التعقيم وصيدلية صرف العلاج موجهاً بسرعة الإنجاز لتشغيل العيادات مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.