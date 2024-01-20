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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح بسيطة تخلصك من قشرة الرأس

نصائح بسيطة تخلصك
نصائح بسيطة تخلصك من قشرة الرأس

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، إليك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعدك في التخلص من قشرة الرأس، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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نصائح بسيطة تخلصك من قشرة الرأس

غسل الشعر بانتظام: قم بغسل شعرك بشامبو مضاد للقشرة بانتظام، ابحث عن منتجات تحتوي على المكونات المضادة للقشرة مثل الزيوت العطرية مثل زيت شجرة الشاي أو الكيتسون، يفضل استخدام الشامبو المناسب لنوع فروة رأسك.

تجنب استخدام الماء الساخن: يُفضل استخدام الماء الفاتر أو البارد عند غسل الشعر، حيث يمكن أن يزيد الماء الساخن من جفاف فروة الرأس وتهيجها.

تجنب استخدام المنتجات الكيميائية القاسية: قد تسبب بعض منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو والبلسم القاسي ومنتجات التصفيف تهيج فروة الرأس وزيادة تكوُّن القشرة، ابحث عن منتجات خفيفة وخالية من المواد الكيميائية القاسية.

التقليل من استخدام المنتجات التصفيف الحرارية: مجففات الشعر ومكواة الشعر والفرش الساخنة يمكن أن تسبب جفاف فروة الرأس وتهيجها، حاول تجنب استخدام هذه المنتجات بشكل مفرط أو استخدمها على درجات حرارة منخفضة.

تغذية متوازنة: تأكد من تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية مثل الفيتامينات والمعادن، قد تكون نقص بعض العناصر الغذائية مرتبطة بزيادة تكون القشرة.

تجنب التوتر والضغط النفسي: يعتقد أن التوتر النفسي والضغط النفسي يمكن أن يزيد من احتمالية تكوين القشرة، حاول تجنب المواقف المجهدة وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

إذا استمرت مشكلة قشرة الرأس أو تفاقمت، يفضل استشارة طبيب الجلدية لتقييم الحالة وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.

مضاد للقشرة غسل الشعر بانتظام قشرة الرأس المواد الكيميائية القاسية الضغط النفسي تجنب التوتر ​​​​​​​health

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