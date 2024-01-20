أقل من 5 دقائق وبـ 50 جنيه.. خطوات استخراج وثيقة زواج

تعد وثيقة الزواج من المستندات المهمة التي تهم الشباب المقبلين على الزواج كونها توثق الزواج رسميا .

ووفرت الدولة خدمة الحصول على وثيقة الزواج الكترونيا تسهيلا للوقت والمجهود والمشاوير في الطقس البارد .

أماكن ماكينات استخراج وثيقة زواج

حددت وزارة الداخلية أهم أماكن ماكينات الإصدار الإلكترونى، من الماكينات الذكية وجاءت كالتالي:-

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة

يمكنك استخراج وثيقة زواج مميكنة من على موقع وزارة الداخلية ، اضغط هنا https://cso.moi.gov.eg/

الدخول على الخدمات الإليكترونية

الدخول على أيقونة الأحوال المدنية

تسجيل الدخول على الموقع

اختيار خدمة وثيقة زواج

ملء البيانات المطلوبة

اختيار طريقة الدفع

اختيار عدد النسخ المطلوبة

استخراج وثيقة زواج من الماكينات الذكية

ويستعرض صدى البلد كيفية استخراج قسيمة زواج من الماكينات الذكية، التي تشبه ماكينات الصراف الآلي، فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط.

أماكن ماكينات استخراج وثيقة زواج

حددت وزارة الداخلية أهم أماكن ماكينات الإصدار الإلكترونى، من الماكينات الذكية وجاءت كالتالي:-

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

استخراج وثيقة زواج مميكنة

يمكنك استخراج وثيقة زواج مميكنة من على موقع وزارة الداخلية ، اضغط هنا https://cso.moi.gov.eg/

الدخول على الخدمات الإليكترونية

ثم الدخول على الأحوال المدنية

ثم تسجيل الدخول على الموقع

ثم اختيار خدمة وثيقة زواج

ملء البيانات المطلوبة

اختيار طريقة الدفع

اختيار عدد النسخ المطلوبة

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خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة

أماكن استخراج قسيمة زواج كمبيوتر

من خلال السجل المدني التابع لمنطقتك لطلب استخراج قسيمة زواج كمبيوتر على أن يتم توافر شروط استخراج قسيمة زواج كمبيوتر في الشخص المقدم للطلب .

كما يمكنك اللجوء إلى فروع السجل المدني المنتشرة بالمولات التجارية الضخمة والفروع التابعة لكل مركز على مستوى المحافظات.

استخراج قسيمة زواج بدل فاقد إلكتروني

يمكنك استخراج قسيمة زواج بدل فاقد عبر موقع وزارة الداخلية أيضاً، حيث يتم ملء استمارة استخراج وثيقة الزواج، ويتم ملء البيانات التالية :

1.اسم مقدم الطلب

2.الرقم القومي

3.الرقم البريدي

4.اسم الأم، البريد الإلكتروني

5.تليفون المنزل، تليفون العمل

6.التليفون المحمول

7.رقم الدور، رقم الشقة، رقم المنزل، العنوان المرسل إليه، الحى – المدينة، المحافظة"

استخراج وثيقة زواج بدل فاقد

يمكنك الذهاب للسجل المدني والقيام بـ خطوات استخراج وثيقة زواج بدل فاقد وهي :

1. يتقدم صاحب الطلب شخصيا أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى للتقدم بكافة الأوراق المطلوبة لاستخراج الوثيقة

2.شراء النماذج والطلبات الخاصة بتقديم الطلب

3.ملء البيانات المدونة فى النموذج

4.صورة ضوئية لوثيقة الزواج إن أمكن

5.استيفاء جميع الأوراق المطلوبة التى ترفق مع الطلب

6.تقديم جميع هذه الأوراق إلى الموظف المختص .

رسوم استخراج وثيقة زواج كمبيوتر 2024

تكلفة استخراج وثيقة زواج كمبيوتر بسيطة وليست باهظة الثمن، 63 جنيهًا للنسخة الواحدة، بالإضافة إلى ضريبة توصيل 12 جنيها، والسداد في تلك الحالة خدمة فوري أو من خلال الفيزا .

كما جاءت رسوم استخراج وثيقة زواج كمبيوتر من السجل المدني العام في الفترة الصباحية ، 40 جنيهاً، أما رسوم استخراج وثيقة زواج كمبيوتر من السجل النموذجي صباحاً أو مساءً هي 80 جنيهاً.

استخراج قسيمة زواج من النت

يمكنك استخراج قسيمة زواج من خلال الإنترنت بخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع وزارة الداخلية الذي يوفر خدمات الأحوال المدنية إليكترونياً دون الحاجة للذهاب لمكتب السجل المدني .