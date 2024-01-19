أخبار التوك شو.. قفزةغيرمسبوقة في الذهب.. مفاجأة بشأن الدولار والدواجن والأرصاد

شهدت أخبار التوك شو، عدد من القضايا والآراء الساخنة التي شغلت بال الرأي العام، وجاء على رأسها القضية الفلسطينية، وتحسين أجور العاملين بالدولة.

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 19 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

كد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الساعات الأخيرة انخفضت، وذلك بسبب قلة الطلب على الشراء، موضحًا أن الانخفاض وصل لـ 3 جنيهات بالكيلو.

استُشهد، فجر اليوم الجمعة، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن التأثير الفعلي لـ الأمطار سيكون من يوم الإثنين المقبل، أي بعد الـ 72 ساعة، ولذلك على المحافظات وتحديدًا المحافظات الساحلية الاستعداد لـ الأمطار.

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيدو بعنوان :" زيزو من بينهم.. سيد عبد الحفيظ يثير جدلًا بشأن مستقبل نجم الزمالك: المنتخب فيه 9 من الأهلي".

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية، إذ يعد أكبر مصنع لشركة سوميتومو اليابانية على مستوى العالم في مدينة العاشر من رمضان.

ستعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 19-1- 2024.