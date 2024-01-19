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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. قفزةغيرمسبوقة في الذهب.. مفاجأة بشأن الدولار والدواجن والأرصاد

صورة لملف اخبار التوك
صورة لملف اخبار التوك شو

شهدت أخبار التوك شو، عدد من القضايا والآراء الساخنة التي شغلت بال الرأي العام، وجاء على رأسها القضية الفلسطينية، وتحسين أجور العاملين بالدولة.

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم وبشرى سارة بعد اكتشاف منجم كبير

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وعيار 21 الآن

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 19  يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 يناير 2024

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 19 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

انخفاضات بالأسعار.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

كد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الساعات الأخيرة انخفضت، وذلك بسبب قلة الطلب على الشراء، موضحًا أن الانخفاض وصل لـ 3 جنيهات بالكيلو.

اليوم الـ 105.. 24620 شهيدا و61830 مصابا ضحايا العدوان على غزة

استُشهد، فجر اليوم الجمعة، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

المحافظات تستعد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن التأثير الفعلي لـ الأمطار سيكون من يوم الإثنين المقبل، أي بعد الـ 72 ساعة، ولذلك على المحافظات وتحديدًا المحافظات الساحلية الاستعداد لـ الأمطار.

 

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيدو بعنوان :" زيزو من بينهم.. سيد عبد الحفيظ يثير جدلًا بشأن مستقبل نجم الزمالك: المنتخب فيه 9 من الأهلي".

يوفر 12 ألف فرصة عمل..أبرز المعلومات عن أكبر مصنع للضفائر الكهربائية بمصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية، إذ يعد أكبر مصنع لشركة سوميتومو اليابانية على مستوى العالم في مدينة العاشر من رمضان.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 19-1-2024

ستعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 19-1- 2024.

الذهب سعر صرف الدولار الدواجن الأرصاد

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