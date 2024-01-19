اليوم الـ 105.. 24620 شهيدا و61830 مصابا ضحايا العدوان على غزة

استُشهد، فجر اليوم الجمعة، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 77 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح، خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24620 شهيدًا، بالإضافة إلى أكثر من 61830 جريحًا، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

واستشهد 15 مواطنًا على الأقل وأصيب آخرون بعد أن قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد النور في حي الصبرة بالمدينة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق مختلفة من شمال القطاع، من ضمنها بلدة ومخيم جباليا.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الكاظمي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تعرض المنطقة لقصف عنيف من مدفعية الاحتلال.

نسفت قوات الاحتلال منازل سكنية جنوب المحافظة

واقتحمت دبابات الاحتلال وآليته العسكرية محيط مستشفى ناصر الطبي، وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية جنوب المحافظة. كما شن طيران الاحتلال غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.