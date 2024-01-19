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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوفر 12 ألف فرصة عمل..أبرز المعلومات عن أكبر مصنع للضفائر الكهربائية بمصر

مصنع سوميتو مو
مصنع سوميتو مو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية، إذ يعد أكبر مصنع لشركة سوميتومو اليابانية على مستوى العالم في مدينة العاشر من رمضان.

المصنع مخصص لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر، وبدأ الإنتاج اعتبارًا من مايو 2024 من أجل التصدير لشركات صناعة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

إنتاج ضفائر السيارات في مصر باستثمارات 100 مليون دولار

انشأت "سوميتومو" العالمية 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في مصر باستثمارات 100 مليون دولار وأكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة ويصدر 100% من إنتاجه بمبيعات وصلت لمليار يورو آخر 5 سنوات.

سوميتومو مصنع شركة سوميتومو اليابانية صناعة السيارات

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