بسبب الحوثيين| تأثر البضائع اليابانية بالوضع في البحر الأحمر

أعلنت شركة سوميتومو التجارية اليابانية، اليوم، أن بعض شحناتها في البحر الأحمر تأثرت بتصاعد الأوضاع في المنطقة. وأنه أيًا من شحنات سوميتومو المتأثرة لم تكن على متن ناقلات، كما أوضح المتحدث باسم الشركة.

ينبع الوضع الحالي في البحر الأحمر من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن على السفن التي تبحر في الممر المائي الاستراتيجي. تعد هذه المنطقة بمثابة طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب.

أكدت شركة سوميتومو، التي تعد من بين الشركات التجارية الرائدة في اليابان، التأثير على بضائعها، وسلطت الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الدولية العاملة في المنطقة. يشار إلى أن المستثمر الأمريكي النافذ وارن بافيت يملك حصة في شركة سوميتومو.

وردا على التوترات المتزايدة والمخاطر الأمنية في البحر الأحمر، اختارت بعض شركات الشحن إعادة توجيه السفن للإبحار حول جنوب أفريقيا. على الرغم من أن هذا المسار البديل أبطأ، إلا أنه يعتبر خيارًا أكثر أمانًا وإن كان مكلفًا.

اشتد الصراع الإقليمي بشكل أكبر بعد أن شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخرًا عشرات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية للحوثيين. وتمثل هذه الضربات الجوية، التي نُفذت خلال ليلة 11 و12 يناير، تصعيدًا كبيرًا، مما ساهم في اتساع نطاق تعقيد الوضع الإقليمي.