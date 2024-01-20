طريقة عمل خبز بالثوم .. بمذاق لا يقاوم

خبز بالثوم من المعجنات الشهية و اللذيذة التي تتمتع بمذاق مختلف عن المخبوزات الأخرى، و يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل خبز بالثوم.

مقادير عمل خبز بالثوم

العجينة:

1 كوب ماء دافئ

ملعقة ونصف صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة عسل

ربع كوب زبدة، مذابة

1 كوب زبادي

ملعقة ونصف صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

4 كوب وربع دقيق



خليط الثوم:

ربع كوب زبدة، مذابة

6 فص ثوم مهروس

نصف كوب جبن بارميزان

ربع كوب شبت او بقدونس

طريقة تحضير خبز بالثوم:

1.العجينة: في وعاء الخلاط ضعي الماء الخميرة، الدقيق والعسل، قلبي ليختلط. اتركيه بضع دقائق لتتكون رغوة على سطح الماء.

2.اضيفي الزبدة، الزبادي، الملح، الثوم وقلبي ليختلط ثم اضيفي ٣ كوب دقيق وشغلي على سرعة بطيئة لتتشكل العجينة مع استمرار إضافة الدقيق حسب الحاجة لتحصلي على عجينة ناعمة متجانسة.

3.غلفي العجينة وأتركيها في مكان دافئ ليتضاعف الحجم.

4.قطعي العجينة ١٢ قطعة، شكليها مثل الكرة احضري قالب مستدير متحرك القاعدة مقاس ٩ او ١٠ بوصة. امسحيه بالزبدة

5.افردي الكرة مثل القرص ثم لفيها حول بعضها لتصبح مثل الكرة.

6.ضعي الكرات في القالب، غلفيها واتركيها لتختمر، وزعي خليط الثوم.

7.ضعي الخبز في الفرن ١٥ دقيقة ليصبح لونه ذهبي فاتح

8.خليط الثوم: في وعاء ضعي الزبدة، الثوم، الجبن والشبت، قلبي المكونات مع بعضها ثم وزعيها على الخبز.