طريقة عمل كريم كراميل كريمي.. أحلى من الجاهز

كريم كراميل كريمي من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقدميها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم بدلا من شرائها من المحلات.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، طريقة عمل كريم كراميل كريمي، فيما يلي…

مقادير كريم كراميل كريمي

2 باكيت كريم كراميل

1 كوب قشطة

2 كوب حليب مجفف

2 ظرف كريمة بودرة

3 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

للتزيين: كريمة مخفوقة، فواكه

طريقة تحضير كريم كراميل كريمي:

1.أحضري طبق عميق أو قالب كيك، وزعي فيه صلصة الكراميل

2.في كسرولة ضعي الكريم كراميل، القيمر، الحليب، الكريمة، الماء والفانيليا، باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي ليذوب

3.ضعي الكسرولة على نار متوسطة مع استمرار التقليب ليغلي.

4.صبي الخليط على الكراميل

5.اتركيه في البراد عدة ساعات

6.أحضري طبق تقديم، اقلبي الكريم كراميل وزينيه حسب الرغبة.



