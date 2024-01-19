طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة بمذاق شهي ومختلف عن الأطباق الأخرى.

مقادير أرز بسمتي بالخلطة

الأرز:

2 كوب أرز بسمتي

2 ملعقة كبيرة سمن جي

2 ورق غار

4 حبة قرنفل

1 قطعة صغيرة عود قرفة

6 حبة هيل صحيح

نصف ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة كركم

ملعقة ونصف صغيرة ملح

الخلطة:

1 ملعقة كبيرة سمن جي

1 ملعقة صغيرة كمون حب صحيح

1 ملعقة صغيرة كزبرة حب صحيح

2 ملعقة كبيرة كاجو مقطع

1 كوب بازيلا

2 قرن فلفل اخضر مفروم

نصف كوب ذرة

نصف كوب جزر، مفروم

للتزيين: بقدونس مفروم

طريقة تحضير أرز بسمتي بالخلطة

1.اغسلي الأرز. انقعيه بضع دقائق.

2.في قدر سخني السمن، اضيفي الأرز وقلبي لبضع دقائق لتتغطى حبات الأرز بالسمن وتتصاعد رائحته الشهية

3.اضيفي الغار، القرنفل، القرفة، الهيل، الكمون، الكركم والملح ، قلبي ليختلط.

4.اضيفي ٣ كوب من الماء الساخن، قلبي ليختلط. اتركيه ليغلي على نارقوية لمدة دقيقة.

5.غطي القدر وخففي النار واتركيه ١٢ دقيقة لينضج الأرز.

6.في مقلاة عميقة كبيرة سخني السمن، اضيفي الكمون، الكزبرة، الكاجو وقلبي لتتحمص

7.اضيفي البازيلا، الفلفل، الذرة، الجزر وقلبي لتتحمص المكونات مع بعضها على نار قوية

8.اضيفي الأرز واستمري بالتقليب بهدوء لتختلط المكونات مع بعضها.

9.ضعي الأرز في طبق التقديم

10.انثري البقدونس وقدميه مباشرة



