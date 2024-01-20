سفير موسكو بكوبنهاجن: روسيا سترد على نشر قوات أمريكية في الدنمارك

قال السفير الروسي في كوبنهاجن فلاديمير باربين: إن النشر المحتمل للجيش الأمريكي في الدنمارك سوف يستلزم إجراءات رد ذات طبيعة عسكرية فنية من روسيا بعد تقييم جميع التهديدات.

وأضاف السفير الروسي تعليقا على اتفاقية الدفاع التي أعلنتها رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن مع الولايات المتحدة، والتي في إطارها ستتمكن القوات والمعدات الأمريكية من التمركز في البلاد، أشار السفير إلى أن هذا سيخلق تحديات جديدة للأمن الروسي في منطقة بحر البلطيق.

وتابع باربين في تصريحات لوكالة "نوفوتسي" الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار التقييم الشامل لطبيعة التهديدات في هذا الاتجاه، سيتم تحديد إجراءات الرد العسكري الفني اللازمة".

وفي وقت سابق، أفيد أن الدنمارك والولايات المتحدة وقعتا اتفاقية للتعاون العسكري الثنائي.